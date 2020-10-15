Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

Ранее кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис до конца недели прекратила предвыборные поездки по стране из-за заражения двух членов её штаба коронавирусной инфекцией. Некоторое время до этого политик сдавала тест на COVID-19. Он оказался отрицательным.
NEWS.ru писал, что в Европе зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом. В Германии за сутки было выявлено 6,6 тысячи заболевших. Такой показатель является самым большим с начала пандемии. В Чехии за прошедшие 24 часа было диагностировано 9,5 тысячи заболевших, что также является рекордом.
Тем не менее власти ЕС не намерены вводить общий карантин. В Шенгенской зоне будет действовать единая система передвижения. Регионы разделят в зависимости от эпидемиологической обстановки на красную, жёлтую, зелёную и серую зоны. В зелёной зоне ограничений на перемещения нет. В жёлтой и красной власти имеют право заставить путешественника пройти тестирование или посадить на карантин. Если регион помечен серым, то данных о числе заболевших недостаточно.