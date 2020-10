Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

Политик узнала, что результат теста на COVID-19 у одного из сотрудников офиса дал положительный результат. При этом у главы Еврокомиссии отрицательный тест.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.