Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

https://static.news.ru/photo/bde612a2-0ef6-11eb-a853-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Salerno/Euc/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула здание Евросовета, в котором проходит саммит ЕС. Она решила самоизолироваться из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

Политик узнала, что результат теста на COVID-19 у одного из сотрудников офиса дал положительный результат. При этом у главы Еврокомиссии отрицательный тест.

Мой [тест] дал отрицательный результат. Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Евросовет, чтобы уйти в самоизоляцию, — написал фон Дер Ляйен на своей странице в Twitter.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2020

Ранее кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис до конца недели прекратила предвыборные поездки по стране из-за заражения двух членов её штаба коронавирусной инфекцией. Некоторое время до этого политик сдавала тест на COVID-19. Он оказался отрицательным.

NEWS.ru писал, что в Европе зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом. В Германии за сутки было выявлено 6,6 тысячи заболевших. Такой показатель является самым большим с начала пандемии. В Чехии за прошедшие 24 часа было диагностировано 9,5 тысячи заболевших, что также является рекордом.

Тем не менее власти ЕС не намерены вводить общий карантин. В Шенгенской зоне будет действовать единая система передвижения. Регионы разделят в зависимости от эпидемиологической обстановки на красную, жёлтую, зелёную и серую зоны. В зелёной зоне ограничений на перемещения нет. В жёлтой и красной власти имеют право заставить путешественника пройти тестирование или посадить на карантин. Если регион помечен серым, то данных о числе заболевших недостаточно.