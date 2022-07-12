Глава ДНР подписал указ об отмене моратория на смертную казнь

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Денис Пушилин

В Донецкой народной республики отменили мораторий на исполнение смертных приговоров, передает ТАСС. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики». Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров, — сообщает агентство.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина заявила, что Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Она подчеркнула, что данная мера была принята для «защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов» республики.

Высшая мера наказания в качестве законодательной нормы существует в республике с 2015 года, однако приговоры не приводились в исполнение. На данный момент в ДНР находятся несколько тысяч пленных украинских боевиков.