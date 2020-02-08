https://static.news.ru/photo/98dc9ca4-4bda-11ea-a423-fa163e074e61_660.jpg Мэттью Хэнкок Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коронавирус представляет серьёзную и неизбежную угрозу для здравоохранения в Великобритании. Об этом заявил глава Минздрава страны Мэттью Хэнкок.

Он рассказал о введении новых правил, которые будут действовать «как эффективное средство отсрочки или предотвращения дальнейшей передачи» болезни, пишет Independent. Китайские город Ухань и провинцию Хубэй министр здравоохранения назвал заражённой местностью.

Ранее главный врач Великобритании Крис Уитти заявил, что в стране выявлено четыре случая заражения коронавирусом нового типа. Вирус поступившему в одну из клиник Лондона пациенту передался во Франции от заразившегося человека, писал NEWS.ru.