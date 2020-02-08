Коронавирус представляет серьёзную и неизбежную угрозу для здравоохранения в Великобритании. Об этом заявил глава Минздрава страны Мэттью Хэнкок.
Он рассказал о введении новых правил, которые будут действовать «как эффективное средство отсрочки или предотвращения дальнейшей передачи» болезни,
Ранее главный врач Великобритании Крис Уитти заявил, что в стране выявлено четыре случая заражения коронавирусом нового типа. Вирус поступившему в одну из клиник Лондона пациенту передался во Франции от заразившегося человека, писал NEWS.ru.
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