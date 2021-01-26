Германия выступила против ограничений для делегации РФ в ПАСЕ

https://static.news.ru/photo/5e55fc52-5ff1-11eb-add5-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

На российскую делегацию не следует накладывать ограничения на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он отметил, что Совет Европы выступает за обмен мнениями и возможность открыто высказать критику.

Я говорю это вполне осознанно, с оглядкой на дебаты о сегодняшнем участии некоторых российских парламентариев. Совет Европы всегда выступает за обмен мнениями, несмотря на идеологические границы, это значит также открыто высказывать критику и терпеть её, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что считает «сжигание мостов» самым плохим вариантом, передаёт ТАСС.

Разумеется, между нами всегда будут различия во мнениях. Но вы как парламентарии, мы все как демократы обязаны решать эти разногласия друг с другом — на основе уважения, с готовностью к компромиссам и гуманно, — сказал он.

Представитель ФРГ уверен, что Европу «мира, сотрудничества и прав человека» получится сохранить, только если поддерживать открытый диалог.

Накануне некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили по существенным основаниям полномочия делегации России на открытии зимней сессии 25 января. С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, представитель президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. При этом, по словам члена делегации Леонида Слуцкого, комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал в полном объёме подтвердить полномочия российской делегации.

Ранее стало известно, что в ПАСЕ пройдут дебаты о задержании российского политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток. Однако обсуждения этой темы перейдут в категорию текущих из категории срочных. И по их итогам не будет принято каких-либо резолюций.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января в смешанном формате, писал NEWS.ru.