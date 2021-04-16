Германия назвала Россию опасной для Европы

https://static.news.ru/photo/4c40f560-9fc7-11eb-9330-96000091f725_660.jpg Фото: Bundeswehr / facebook

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что вооружение России стало причиной задуматься о принятии активных мер предосторожности в Европе.

Усилить безопасность собралась не только Германия, но и её соседи, так как Россия якобы создает «непосредственную опасность» на континенте.

Крамп-Карренбауэр узнала, что российские ракеты «могут достичь Германии», а перемещения войск РФ по собственной территории она считает очевидным образом провоцирующим реакцию и «не способствующим созданию доверия», сообщило РИА Новости.

При этом министр отметил, что её слова не нужно воспринимать как «антироссийские» — это «важный политический факт», способствующий «активным мерам предосторожности» Европы.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент франции Эммануэль Макрон побеседовали с Владимиром Зеленским. Европейские лидеры заявили, что обеспокоены предполагаемым увеличением числа российских войск близи украинской границы.

Как передавал NEWS.ru, Британия признала Россию наиболее актуальной угрозой для национальной безопасности и собирается активно противостоять угрозам со стороны Москвы.