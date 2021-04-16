Германия назвала Россию опасной для Европы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что вооружение России стало причиной задуматься о принятии активных мер предосторожности в Европе.
Усилить безопасность собралась не только Германия, но и её соседи, так как Россия якобы создает «непосредственную опасность» на континенте.
Крамп-Карренбауэр узнала, что российские ракеты «могут достичь Германии», а перемещения войск РФ по собственной территории она считает очевидным образом провоцирующим реакцию и «не способствующим созданию доверия»,
При этом министр отметил, что её слова не нужно воспринимать как «антироссийские» — это «важный политический факт», способствующий «активным мерам предосторожности» Европы.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент франции Эммануэль Макрон побеседовали с Владимиром Зеленским. Европейские лидеры заявили, что обеспокоены предполагаемым увеличением числа российских войск близи украинской границы.
Как передавал NEWS.ru, Британия признала Россию наиболее актуальной угрозой для национальной безопасности и собирается активно противостоять угрозам со стороны Москвы.