Германия начала поиски поставщика нефти после отказа от топлива из России Junge Welt: Германия ведет «деликатные переговоры» о диверсификации поставок нефти

Фото: pixabay.com

Немецкие власти на фоне отказа от поставок российского черного золота проводят «очень деликатные переговоры о диверсификации поставок» нефти, пишет газета Junge Welt со ссылкой на парламентского статс-секретаря Министерства экономики Германии Михаэля Кельнера. Опасения у руководства страны вызывает тот факт, что нефтеперерабатывающий завод в Шведте может в будущем еще больше сократить производство. В настоящее время НПЗ работает на половину от своей мощности.

Обсуждаются поставки через польский порт в Гданьске или из Казахстана. Власти утверждают, что переговоры ведутся, но пока никаких результатов представлено не было, — сказано в публикации.

По мнению Кельнера, нефть из Казахстана стоит ожидать не ранее, чем через полгода. По информации издания, при полной остановке поставок нефти в страну, запасов НПЗ хватило бы примерно на неделю.

Возможное ограничение цен на нефть способно повредить не только Москве, но и Брюсселю. Единственным выгодоприобретателем здесь выступает Вашингтон, написала ранее китайская газета Global Times. В статье, в частности, приводится мнение профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, который отмечает, что разногласия по поводу «потолка цен» вполне предсказуемы.