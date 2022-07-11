Генсек партии Vatan заявил, что народ Турции восстает против НАТО

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Турецкая партия Vatan («Родина»), которая на прошлой неделе развернула масштабную кампанию по выходу Турции из НАТО, отчиталась об успехах акции, сообщает газета Aydınlık со ссылкой на генерального секретаря организации Озгюра Бурсалы. Отмечается, что инициатива в крупных городах страны уже собрала тысячи подписей граждан.

Мы видим правду: турецкий народ восстает против НАТО​! Наши призывы за короткое время разлетелись как ветер в более чем 100 провинциях и районах, собрали тысячи подписей и были поддержаны нашими гражданами, — сказал политик.

Неделю назад председатель партии в Стамбуле Джем Дикмен заявил, что у стран НАТО нет энергоресурсов, а выход Турции из Альянса позволит наладить отношения с соседними странами и преодолеть нынешние экономические трудности. Глава политической силы в провинции Эскишехир Фуркан Каплан в свою очередь заявил, что членство в НАТО означает зависимость от иностранных источников топлива, разделение и разрушение национальной культуры и моральных ценностей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Блок без Турции столкнётся с трудностями, способными привести к исчезновению Альянса. По его словам, в региональных кризисах в Сирии, Ираке, Палестине, Ливии НАТО «не смогла проявить сильную волю, ожидаемую от неё», тогда как его страна полностью выполняет свои обязательства перед Альянсом.