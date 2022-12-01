Столтенберг назвал ошибкой попадание НАТО в зависимость от ресурсов Китая

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Странам НАТО следует оценить и устранить свои уязвимости в вопросе поставок ресурсов из Китая, поскольку прежде западные страны уже попали в зависимость от поставок энергоресурсов из России, заявил в интервью Bloomberg генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, странам — членам Альянса нужно продолжать торговать с Китаем, но решения по этой теме не могут приниматься лишь исходя из коммерческих соображений.

Это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Ресурсная зависимость от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем, — сказал Столтенберг.

Ранее бывший британский дипломат Аластер Крук предположил, что Евросоюз в скором времени может потерять связь с Китаем, как и в случае с Россией. В этом случае ЕС будет изолирован и исключен из зоны свободной торговли, что в конечном итоге приведет его к еще большей зависимости от США, превратив в придаток американской экономики. По словам Крука, США давно старались блокировать отношения Евросоюза и его восточных партнеров.

Между тем издание Politico отмечало, что среди стран НАТО назревает серьезный раскол в вопросе выстраивания отношений с Китаем. В начале 2022 года все члены Альянса согласились с тем, что КНР представляет собой вызов для военно-политического блока, но до сих пор не превратили это заявление в план. В частности, Венгрия и некоторые другие страны настроены на контакты с Пекином. Еще ряд членов НАТО поддерживают политику сдерживания КНР, но выступают против «чрезмерного противодействия».