Россия и Китай могут исключить Евросоюз из зоны свободной торговли Экс-дипломат Крук: Китай и Россия могут исключить ЕС из зоны свободной торговли

Фото: Shutterstock

Евросоюз в скором времени может потерять связь с Китаем, как и в случае с Россией, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на бывшего британского дипломата Аластера Крука. В этом случае ЕС будет изолирован и исключен из зоны свободной торговли, что в конечном итоге приведет его к еще большей зависимости от США, превратив в придаток американской экономики, убежден эксперт.

Европа потеряла Россию. Она, вероятно, потеряет и Китай. Тогда она будет исключена из колоссальной зоны свободной торговли, разворачивающейся в Евразии, поскольку блоки разделяются на отдельные торговые сферы, — пишет издание.

США давно старались блокировать отношения Евросоюза и его восточных партнеров, рассказал Крук. По его словам, после того как пострадали отношения ЕС и России под угрозу попадают отношения Европы с КНР. Эксперт убежден, что санкции против РФ и помощь Украине — это то, что в будущем ждет и Китай.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в Европе устали отправлять деньги и вооружения в украинскую «черную дыру». Макгрегор также напомнил о словах председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, который заявил о невозможности победы Киева и допустил возможность переговоров с Москвой. По его мнению, Белый дом предлагает потратить больше денег «на это проигрышное дело», хотя в то же время в Пентагоне заявляют: «игра почти окончена, так что давайте договариваться».