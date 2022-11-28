Politico: в НАТО назревает раскол из-за Китая Politico: среди стран НАТО назревает раскол из-за выстраивания отношений с КНР

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Среди стран НАТО назревает серьезный раскол в вопросе выстраивания отношений с Китаем. В начале 2022 года все члены Альянса согласились с тем, что КНР представляет собой вызов для военно-политического блока, но до сих пор не превратили это заявление в план, пишет издание Politico.

В публикации отмечается, что США стремятся совместить желание сдерживать Китай с целями НАТО. Однако жесткой линии хотят придерживаться не все члены Альянса. В частности, Венгрия и некоторые другие страны настроены на контакты с Пекином. Еще ряд членов НАТО поддерживают политику сдерживания КНР, но выступают против «чрезмерного противодействия».

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила изданию, что стратегии Вашингтона и Альянса могут быть совместимы, но претворение заявлений военно-политического блока в жизнь — «долгая и сложная история».

Автор статьи Лили Байер задалась вопросом, следует ли уделять сегодня столько внимания Китаю. По ее словам, на «заднем дворе» НАТО бушуют военные действия, Россия не собирается прекращать спецоперацию на Украине до достижения ее целей.

Байер также привела слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что у Альянса на сегодняшний день уже достаточно вызовов и угроз.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался за выстраивание политики страны по примеру Китая и России. По его словам, в нынешних условиях необходимо создавать планы на долгосрочную перспективу, как это делают противники и конкуренты Лондона.

Придя к власти, Сунак смягчил подход Великобритании к Китаю, отказавшись от плана своей предшественницы Лиз Трасс объявить эту страну угрозой для Лондона.