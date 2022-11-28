Сунак планирует строить внешнюю политику подобно России и Китаю Bloomberg: Сунак будет строить внешнюю политику подобно России и Китаю

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует строить внешнюю политику страны по примеру России и Китая, пишет Bloomberg. По словам самого политика, в нынешних условиях необходимо создавать планы на долгосрочную перспективу, как это делают противники и конкуренты Лондона.

Наши противники и конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Перед лицом этих вызовов «кратковременности» или принятия желаемого за действительное будет недостаточно. Таким образом, мы совершим эволюционный скачок в нашем подходе. Это означает быть сильнее в защите наших ценностей и открытости, от которых зависит наше процветание, — сказал Сунак.

При этом, как утверждают авторы Bloomberg, после прихода к власти Сунак смягчил подход Великобритании к Китаю, отказавшись от плана бывшего премьера Лиз Трасс объявить страну «угрозой» для Лондона.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин, как и Москва, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Глава ведомства добавил, что Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир. Дипломат отметил, что страны отстаивают систему международных отношений.

Он подчеркнул, что обязательным условием дальнейшего развития обоих государств является взаимная поддержка. Министр указал на приверженность Китая сохранить контакты с РФ на высоком уровне.