Глава МИД КНР: Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир

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Коммунистическая партия Китая

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин, как и Москва, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию, пишут «Известия». Глава ведомства добавил, что Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир. Дипломат отметил, что страны отстаивают систему международных отношений.

Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир, упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права, — сказал Ван И.

Он подчеркнул, что обязательным условием дальнейшего развития обоих государств является взаимная поддержка. Министр указал на приверженность Китая сохранить контакты с РФ на высоком уровне.

Возможное ограничение цен на нефть способно повредить не только Москве, но и Брюсселю. Единственным выгодоприобретателем здесь выступает Вашингтон, написала ранее китайская газета Global Times. В статье, в частности, приводится мнение профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, который отмечает, что разногласия по поводу «потолка цен» вполне предсказуемы.