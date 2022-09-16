Генсек НАТО: конфликт на Украине продлится еще долго

Фото: МО РФ

Западу важно понимать, что вооруженный конфликт на Украине закончится еще не скоро, несмотря на то что ряд территорий Харьковской области перешли под контроль Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире радиостанции BBC. При этом чиновник высоко оценил действия украинских вооруженных сил (ВСУ) на Харьковском направлении, подчеркнув, что необходимо и дальше оказывать помощь ВСУ.

Очень обнадеживает то, что украинским вооруженным силам удается частично возвращать территории и наносить удары в тылу российских войск. <...> В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны. Мы должны быть готовы к тому, что она будет длиться еще долго, — сказал Столтенберг.

При этом он ушел от ответов на вопросы о гарантиях безопасности со стороны НАТО для Украины и поддержке со стороны Альянса попытки силой вернуть Крым.

Накануне Столтенберг заявил, что запасы вооружения в странах Альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. По его словам, НАТО необходимо восстановить запасы оружия. Он добавил, что для этого странам необходимо будет работать с оборонной промышленностью для ускорения производства арсенала.