Генпрокуратура Германии может изъять российские активы на €720 млн

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Генеральная прокуратура Германии рассматривает возможность изъятия замороженных российских активов, общая стоимость которых составляет €720 млн, сообщает Der Spiegel со ссылкой на запрос, поданный в суд Франкфурта-на-Майне. По данным издания, изъятые активы могут быть использованы для пополнения государственного бюджета ФРГ. Представители немецкой генпрокуратуры подтвердили факт подачи запроса.

В ведомстве отметили, что средства хранятся на счетах российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне. Поводом для их изъятия стала попытка нарушения Россией эмбарго, наказуемого в соответствии с «Законом о внешней торговле». При этом в ведомстве не стали уточнять, кому именно принадлежат средства в банке, а также как Россия попыталась нарушить введенные ограничения. Источники Der Spiegel считают, что владельцем активов может являться Национальный расчетный депозитарий.

Как сообщалось ранее, правительство США может передать Киеву замороженные российские активы через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. По мнению ряда американских чиновников, такой шаг станет законным ответом на действия Москвы, если его осуществят «пострадавшие государства».