США нашли способы передачи Киеву российских активов FT: США предложили передать Киеву российские активы через Всемирный банк и ЕБРР

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Заблокированные активы России могут передаваться Украине траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). С таким предложением обратились к странам G7 американские чиновники, пишет газета Financial Times.

В предложении говорится, что такой шаг будет считаться законным ответом на действия Москвы, если его осуществят государства, «пострадавшие» от них. Среди заинтересованных сторон указываются союзники Украины, которые выделяли средства на поддержку ее экономики и армии во время конфликта.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис ранее заявила, что использование замороженных активов РФ в качестве рычага давления может обернуться непредсказуемыми последствиями как для Украины, так и для стран Запада. По ее словам, в таком случае американские политики, выступающие против финансирования Киева, получат весомый аргумент в свою пользу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что G7 фактически призналась в намерении своровать замороженные активы России. По его словам, в связи с этим у РФ появились моральные и юридические основания для ответных действий. Решение США и «их шестерок» является выстрелом в ногу, добавил политик.