В США предупредили о последствиях захвата активов России для Украины FP: получение российских резервов может лишить Украину западной помощи

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Использование замороженных активов России в качестве рычага давления может обернуться непредсказуемыми последствиями и для Украины, и для Запада, заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис в колонке для Foreign Policy. По ее мнению, если Киев получит средства Москвы, то политики в Вашингтоне, выступающие за прекращение финансовой поддержки Украины, получат весомый аргумент в свою пользу.

Эксперт отметила, что также получение и последующая трата резервов России лишит Украину возможности использовать эти средства как разменную монету на мирных переговорах. По словам Демараис, подобный шаг может привести к финансовой фрагментации. В перспективе появление альтернативных финансовых механизмов перечеркнет эффективность санкций Запада, считает колумнистка.

Кроме того, это затруднит западным службам безопасности возможность отслеживать финансовые операции групп, причастных, например, к терроризму или распространению ядерного оружия, — подчеркнула Демараис.

Эксперт предупредила, что подобные меры вызовут в мире еще большее недовольство Западом. Ощущение использования им двойных стандартов только усилится, добавила колумнистка.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов способно привести к дестабилизации мировой финансовой системы. По его словам, конфискация принадлежащих России активов и их последующая передача Украине — юридически сложный шаг, который станет причиной оттока капитала и ухода иностранных инвесторов.