Володин назвал выстрелом в ногу попытку G7 украсть российские активы Володин: Россия имеет право ответить на заморозку активов со стороны G7

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Вячеслав Володин

«Большая семерка» фактически призналась, что хочет своровать замороженные российские активы, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в связи с этим у РФ появились моральные и юридические основания для ответных действий. Решение США и «их шестерки» является выстрелом в ногу, добавил политик.

У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств <...>. Незаконное решение США и их «шестерки» — выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены под надуманными предлогами, — написал Володин.

Своими решениями страны «Большой семерки» окончательно убедили мир в том, что неприкосновенность собственности является мифом. Он также призвал международные структуры и иностранные государства дать оценку действиям G7.

Самый надежный способ вложений — это инвестиции в свою страну — Россию. И деньги будут целы, и совесть чище, — добавил спикер ГД.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому появляется возможность обменять замороженные на Западе активы россиян. На сегодняшний день у граждан заблокировано счетов на общую сумму 1,5 трлн рублей.