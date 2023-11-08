Власти придумали, как вернуть замороженные на Западе активы россиян Путин подписал указ о возможности «обмена» замороженных активов россиян

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий обменивать замороженные на Западе активы россиян на заблокированные средства иностранных инвесторов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Известно, что на сегодняшний день у российских граждан заблокировано активов на общую сумму 1,5 трлн рублей. Ответственным за исполнение указа назначен Совет директоров Центробанка.

Совету директоров Центрального банка РФ принять решения, необходимые для реализации настоящего указа <...>. Предоставить Центральному банку РФ право давать официальные разъяснения по вопросам применения настоящего указа, — говорится в документе.

Согласно принятому порядку действий, сначала будут созданы условия для разблокировки средств. Заинтересованные иностранные инвесторы смогут приобрести у россиян замороженные ценные бумаги, используя для этого счета типа «С». Уточняется, что участие в соответствующем процессе строго добровольное. На первом этапе будет разблокирована лишь часть средств.

Ранее бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин заявил, что возврат замороженных активов россиян может затянуться на длительный срок. Он отмечал, что в западных странах пока что нет юридической основы для процедуры разблокировки счетов граждан РФ.