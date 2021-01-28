ФРГ сохранила позицию по «Северному потоку – 2» после смены президента США

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Власти Германии не станут менять позицию по строительству трубопровода «Северный поток — 2» и включению в НАТО Украины и Грузии после смены администрации Белого дома, заявили министр иностранных дел страны Хайко Маас.

Он отметил, что Соединённым Штатам следует подумать, являются ли штрафы и санкции инструментом общения со своими союзниками. Кроме того, по его словам, практически ничего не изменилось в условиях для вступления Украины и Грузии в Североатлантический Альянс.

По нашей оценке, мало что изменилось относительно рамочных условий для Грузии. Нестабильность в регионе не стала меньше. Но об этом ещё предстоит говорить. Это применимо и к Украине, — сказал он в интервью Reuters.

Накануне в ходе слушаний в Сенате США кандидат на пост государственного секретаря Энтони Блинкен заявил, что двери НАТО должны быть открыты для Грузии, если страна соответствует требованиям альянса.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 км — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. Россия решила завершить реализацию проекта собственными силами. Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока — 2» было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» уже приступила к работе на недостроенном участке газопровода в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

В 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что отношение властей Германии к российскому газовому проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним на протяжении последних лет независимо от внешнеполитических обстоятельств.

В МИД РФ, в свою очередь, уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Владимира Титова, в газопроводе заинтересована не только Россия, которая экспортирует газ, но и многие европейские государства, которые это топливо закупают, в том числе Германия.

Между тем 22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2», она готова к вводу. С 15 января 2021 года «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании, писал NEWS.ru.