Французы рассказали о «разочаровании и изнурении» из-за украинских беженцев

Украинские беженцы, Марсель, Франция / Фото Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французы, принявшие у себя украинских беженцев, спустя два месяца после начала военной спецоперации начинают чувствовать себя изнурёнными и разочарованными, пишет газета Le Figaro. По данным издания, в первую очередь это связано с тем, что государство никак не помогает гражданам, принявшим у себя вынужденных переселенцев, а с другой стороны, важную роль играет и поведение приезжих.

Как сообщает Управление по иммиграции и интеграции, во Франции находится около 70 тысяч украинцев, которые получают госпособие в размере 426 евро в месяц. Но чаще всего этих средств недостаточно для того, что они могли обеспечивать себя. При этом оформление пособия требует нескольких недель, отмечает издание. А те французы, которые добровольно решили предоставить беженцам жилье, не получают за свою помощь выплат.

По словам француженки Софи Ажье, она отдала украинской семье с двумя детьми студию рядом с её домом на овощной ферме. Она также рассказала, что снабдила беженцев одеждой, товарами первой необходимости и продуктами.

Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придётся затрачивать бесконечное время и средства, — посетовала женщина.

Она отметила, что местные власти отказались помогать украинской семье в плане продовольствия, а благотворительная столовая находится слишком далеко.

Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю, — рассказала Ажье.

Житель Бордо Жан-Мишель Алликс разместил пятерых украинцев в своей квартире в 95 кв метров, при этом его расходы выросли с 300 до 1600 евро в месяц.

В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно. Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю, — отметил он.

Также он указал на трудности совместного проживания. По словам мужчины, ранее в его доме жила семья, в которой две молодые украинки «не ударяли палец о палец», но ложились спать и вставали они очень поздно.

Прямо принцессы, с этим сложно справиться, — посетовал он.

Многие жалуются на то, что чувствуют себя стеснёнными, ведь часто приходится проживать на небольшой площади всем вместе. Французы говорят о том, что лишены теперь семейной, интимной обстановки, и полностью пересмотрели правила проживания.

Ранее волонтёр из Латвии рассказала, что украинские беженцы, попадая в европейские страны, начинают вести себя по-хамски, требуя предоставлять им роскошные условия проживания. По словам девушки, украинцы также проворачивают хитрые схемы, чтобы оформить пособия в каждой из стран, через которые они едут.