22 января 2026 в 13:44

Французы пригрозили судом всем, кто купит добытый в Нигере уран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Французская группа Orano предпримет юридические меры против любого, кто попробует завладеть партией урана, добытого в Нигере на частично принадлежащем компании предприятии, заявил председатель директоров группы Клод Имовен. По его словам, которые приводит портал La Nouvelle Tribune, компания считает партию своим имуществом.

Мы намерены использовать все возможные юридические пути для защиты того, что считаем своей законной собственностью, в том числе от третьих лиц, которые могут попытаться получить доступ как минимум к 1 тыс. тоннам урана, хранящегося в настоящее время правительством Нигера в столичном аэропорту, — подчеркнул Имовен.

Ранее западные СМИ сообщили, что серьезную озабоченность во Франции вызвала планируемая поставка 1000 тонн нигерского урана в Россию. Власти Нигера и российская госкорпорация «Росатом» могли заключить сделку на сумму $170 млн (около 12, 874 млрд рублей) о приобретении желтого кека — концентрированного, но не обогащенного урана

До этого стало известно, что африканское командование Вооруженных сил США разработало три плана в Нигерии для защиты христианского населения от исламских боевиков. Все сценарии в ближайшее время будут переданы в объединенный штаб Пентагона.

Нигер
Франция
уран
последствия
