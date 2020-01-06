Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что парламентарии рассмотрят пенсионную реформу, ставшую причиной затяжной забастовки в стране, 17 февраля.
Проект реформы будет представлен на совете министров 24 января, после чего передан на рассмотрение Национального собрания 17 февраля, — рассказал политик на переговорах с лидерами профсоюзов в Париже.
Он добавил, что новый раунд переговоров по этой проблеме состоится 10 января,
Акции протеста движения «жёлтые жилеты», которое выступает против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо, но протестующие отвергли его, назвав «насмешкой над французами». Требование демонстрантов — отмена повышения цен на топливо и отставка президента Франции. Об этом ранее писал NEWS.ru.
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