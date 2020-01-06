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На территории населённого пункта Мотриль в Испании сотрудники национальной полиции страны задержали группу преступников, принуждавших женщин к проституции. Жертвами сексуальной эксплуатации в основном были гражданки России и Украины.

Об успешно проведённой полицией операции стало известно во вторник, 7 января. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов в Мотриле задержали шесть человек. Пять женщин, которых заставляли заниматься проституцией, в настоящее время...