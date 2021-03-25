Французский националист обратится к главе ЕП из-за санкций Украины

https://static.news.ru/photo/fdc3aa2c-8d5b-11eb-a6b8-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/europeanparliament

Депутат Европарламента от французской националистической группы «Идентичность и демократия» Филипп Оливье собирается обратиться к председателю Европейского парламента Давиду-Марии Сассоли из-за введённых против него санкций Украины.

Меня удивляет, что пытаются оказать давления на депутатов, которые осуществляют своё право поехать и увидеть ситуацию где бы то ни было <...> Я буду просить руководство Европарламента протестовать против таких методов, которые совершенно недопустимы, — сказал он агентству РИА Новости.

Политик считает решение украинских властей нелегитимным. Он уверен, что нельзя вводить санкции против парламентария за его передвижения.

Оливье отметил, что не изменил своей позиции о том, что Крым — не оккупированная территория.

Там меньше военных, чем в Париже <...> И я полностью придерживаюсь своей позиции, которую занял, и поддерживаю тот факт, что Крым является российской территорией, — добавил он.

Оливье в составе группы делегатов посещал Крым в 2020 году. Он наблюдал за ходом голосования по поправкам к Конституции России.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции против троих граждан Франции. Под санкции попали депутаты Европейского парламента от националистической группы «Идентичность и демократия» Виржин Жорон, Лакапель Жан-Лин и Оливье Филипп. Ограничения включают в себя блокирование собственности, а также запрет на въезд в страну, писал NEWS.ru.