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Европа

Зеленский ввёл санкции против трёх французов

21:53, 23 марта 2021 21
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции против троих граждан Франции.

Под санкции попали депутаты Европейского парламента от националистической группы «Идентичность и демократия» Виржин Жорон, Лакапель Жан-Лин и Оливье Филипп.

Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте украинского лидера.

Санкции включают в себя блокирование собственности, а также запрет на въезд в страну.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого. Политик подчеркнул, что Киев не снимает с повестки вопрос о возвращении Крыма.

Накануне власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма. По словам министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.

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