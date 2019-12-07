https://static.news.ru/photo/1bdb4b04-190a-11ea-86e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава французской коммуны Грэль Изабелль Дюжеле выпустила указ, который запрещает местным жителям умирать в выходные и праздничные дни. Таким образом политик попыталась привлечь внимание к недостатку врачей.

По её словам, на территории сложилась критическая ситуация, которая требует немедленного решения, передаёт CNews.

За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением, — подчеркнула она.

Руководитель решила выпустить документ после смерти одного из местных жителей. Ей пришлось самой искать медика для констатации смерти, так как лечащий врач не был на дежурстве, а скорая помощь подчинялась другой коммуне. В результате специалиста нашли в соседнем округе.

Ранее News.ru писал, что третий день подряд работники общественного транспорта бастуют во Франции против пенсионной реформы. Массовая акция практически парализовала движение в столице и других городах. Парижан предупредили, что использование поездов 9 декабря будет представлять «очень серьёзную опасность».