Французские птицеводы пожаловались на конкуренцию со стороны украинцев

Фото: shutterstock.com

Французские птицеводы страдают от недобросовестной конкуренции со стороны производителей с Украины, заявил председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер в интервью изданию Figaro. По его словам, французы недовольны решением Евросоюза о продлении беспошлинного ввоза украинского куриного мяса, что привело к взрывному росту предложения на рынке.

Произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны Европейского союза. Мы все переживаем одну и ту же ситуацию: нашествие украинских кур дестабилизирует рынок, — рассказал Шеффер.

При этом эксперт подчеркнул, что подавляющее большинство французских птицеводческих предприятий представляют собой семейный бизнес. Украинские предприятия же находятся «в другой весовой категории». Шеффер отметил, что из-за продления беспошлинного ввоза страдают не только французы, но и немцы и голландцы.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс ранее раскритиковал своего украинского коллегу Николая Сольского за его призыв к Евросоюзу снять запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. ЕС был вынужден пойти на такую меру из-за недовольства со стороны фермеров государств, граничащих с Украиной.