Франция пытается исключить вино из списка тарифных санкций США

Париж ведет активные переговоры о выведении французских вин, включая шампанское, из списка европейских товаров, которые с 27 июля попадут под 15-процентные тарифные санкции США, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что достигнутое ранее торговое соглашение между Вашингтоном и Еврокомиссией вызвало неоднозначную реакцию в ЕС.

Издание отмечает, что перечень облагаемых пошлиной товаров, в который попал и алкоголь, остается предметом дискуссий. Хотя администрация Белого дома пока выступает против каких-либо исключений для спиртных напитков, некоторые собеседники FT не исключили возможного смягчения позиции по винной продукции в последний момент.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о введении 15-процентной таможенной пошлины на европейские товары, ввозимые в США. При этом тарифы на американский экспорт в ЕС отсутствуют. Первоначально Вашингтон планировал ввести 30-процентные пошлины на весь европейский экспорт.