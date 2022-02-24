Франция приведёт в состояние повышенной готовности службы кибербезопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение привести в состояние повышенной готовности службы кибербезопасности в ходе совета по безопасности и обороне, передаёт радиостанция Europe 1. Макрон попросил участников совещания обозначить интересы Франции в России и на Украине для оценки последствий конфликта, а также поднимал вопрос о безопасности французов на Украине.

Кроме того, французский лидер призвал «обдумать» возможность обеспечения средств эвакуации с территории Украины, — говорится в сообщении.

Также участники совета рассматривали вопрос предоставления Украине помощи и усиления её поддержки. Сейчас Франция поставляет только экономическую помощь для финансирования военных нужд. На заседании присутствовали премьер-министр Жан Кастекс, глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, глава МВД Жеральд Дарманен, министр обороны Флоранс Парли и глава минфина Брюно Ле Мэр, а также руководители служб разведки.

Ранее президент Франции осудил военную операцию России на Украине и призвал прекратить военные действия. Он также заявил, что поддерживает Киев и работает с партнёрами и союзниками над тем, чтобы положить конец войне.

До этого Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. 24 февраля лидеры стран — членов ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, действия России повлекут за собой существенные последствия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предложить лидерам стран Евросоюза новый пакет санкций против России, среди которых меры против стратегических секторов российской экономики и банков. Это лишит экономику страны возможности модернизироваться и закроет доступ банков к финансовому рынку Европы.