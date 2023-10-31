Посольство РФ прокомментировало задержание в Париже бизнесмена Кузьмичева Посольство РФ: консульство в Париже готово оказать помощь бизнесмену Кузьмичеву

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Алексей Кузьмичев

Российские дипломаты готовы оказать содействие задержанному в Париже предпринимателю Алексею Кузьмичеву, сообщили РИА Новости представители посольства РФ во Франции. При этом в дипмиссии уточнили, что власти Франции не уведомляли о том, что сооснователя «Альфа-Групп» поместили под стражу по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве и совершении других преступлений, в том числе нарушении санкций. Обращений от самого бизнесмена или его адвокатов также не поступало.

В связи с появившимися данными о задержании Алексея Кузьмичева можем сообщить, что консульский отдел посольства России в Париже информировал его представителей о готовности оказать необходимое консульское содействие, — заявили в диппредставительстве.

О задержании сооснователя «Альфа-Групп» стало известно накануне. Газета Le Monde сообщила, что обыски по делу прошли в его парижском доме, а также на вилле в Сен-Тропе, где силовики нашли «пачки денег». В операции принимали участие 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями, а также 40 спецназовцев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля оказать содействие в защите прав Кузьмичева. По его словам, это произойдет в том случае, если «будет пожелание» самого бизнесмена.