Фотограф снял попадание молнии в Эйфелеву башню

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Фотограф Кулик Бертран успел снять попадание молнии в Эйфелеву башню в субботу, 4 июня. В историческом центре Парижа разбушевалась непогода, пишут «Известия».

Фотограф успел сделать несколько кадров. На фото — свинцово-сизое небо рассечено яркими лучами молнии. Сайт парижских достопримечательностей, в свою очередь, сообщает, что за год молния бьёт в башню не менее пяти раз.

Синоптики предупредили, что непогода в республике продлится до середины воскресенья, 5 июня. Парижан предупредили об «оранжевом» уровне опасности из-за гроз, которые могут сопровождаться проливными дождями с градом и сильными порывами ветра.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо обрушился на ряд территорий в Германии. Ураган пришёл в Северный Рейн — Вестфалию. Высший уровень предупреждения населения был объявлен в стране ещё утром в пятницу, 20 мая.