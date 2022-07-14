Fоreign Policy оценила шансы Европы справиться с энергетическим кризисом Foreign Policy: Европа не сможет справиться с энергетическим кризисом без российского газа

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом и ей грозит дефицит газа в момент, когда он нужен больше всего, пишет Fоreign Policy. По ее данным, несмотря на поиск альтернативы российскому газу, европейские лидеры могут надеяться только на мягкую зиму, тогда как нормирование газа и закрытие предприятий вполне может стать новой реальностью.

Как отмечается в статье, обычно европейские страны заполняют газовые хранилища в летние месяцы, но сегодня перспективы газовых поставок на континент весьма неопределенные, в Европе назревает недовольство из-за высокой стоимости жизни и инфляционного давления, а ликвидировать зависимость от российского газа можно не раньше чем через три — пять лет. Германия уже сейчас вынуждена вводить многочисленные меры экономии энергии, в том числе нормирование горячей воды и закрытие плавательных бассейнов.

Худший сценарий — это когда люди зимой встанут перед выбором, есть или отапливать дома, — заключает автор статьи.

Ранее обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард предположила, что остановка работы газопровода «Северный поток» и прекращение поставок российского газа в Европу может стать причиной крупнейшего энергетического кризиса в истории континента. По словам опрошенных журналистом экспертов, Германия и ее соседи ощутят значительное давление на свои экономики из-за отсутствия энергоресурсов из России, что будет иметь последствия и с точки зрения политической солидарности между странами ЕС.