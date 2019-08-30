Финансовые аналитики считают, что фонды Великобритании лишились около $4 млрд после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра королевства. Средства вывели сами инвесторы.
По мнению экономистов, капитал опасается намерений нынешнего главы правительства Бориса Джонсона пойти на «жёсткий» Brexit без сделки с Евросоюзом. С момента референдума по выходу из ЕС Лондон мог потерять до $29 млрд, сообщает
С назначением Бориса Джонсона премьер-министром «жёсткий» Brexit стал более вероятным и интерес инвесторов к активам в Великобритании упал ещё больше, — рассказал аналитик издания.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном. В Европейской комиссии заявили, что подобное развитие событий «безусловно, является возможностью».
Ранее News.ru сообщал, что Джонсон считает, что оппозиция вводит в заблуждение лидеров стран Евросоюза, заявляя о возможности передачи парламенту контроля за процессом Brexit.