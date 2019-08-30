https://static.news.ru/photo/7f0451fa-cbe7-11e9-a8d0-fa163e074e61_660.jpg Тереза Мэй Фото: Ray Tang/face to face/Global Look Press

Финансовые аналитики считают, что фонды Великобритании лишились около $4 млрд после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра королевства. Средства вывели сами инвесторы.

По мнению экономистов, капитал опасается намерений нынешнего главы правительства Бориса Джонсона пойти на «жёсткий» Brexit без сделки с Евросоюзом. С момента референдума по выходу из ЕС Лондон мог потерять до $29 млрд, сообщает Financial Times .

С назначением Бориса Джонсона премьер-министром «жёсткий» Brexit стал более вероятным и интерес инвесторов к активам в Великобритании упал ещё больше, — рассказал аналитик издания.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном. В Европейской комиссии заявили, что подобное развитие событий «безусловно, является возможностью».

Ранее News.ru сообщал, что Джонсон считает, что оппозиция вводит в заблуждение лидеров стран Евросоюза, заявляя о возможности передачи парламенту контроля за процессом Brexit.