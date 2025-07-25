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25 июля 2025 в 19:48

Флирт Туска с министром образования попал на видео и всполошил поляков

Туска заподозрили в романе с министром образования Польши Новацкой

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Премьера Польши Дональда Туска заподозрили в романе с министром образования Барбарой Новацкой, пишет Onet. Депутат Славомир Цвик во время дебатов, посвященных перестановкам в правительстве, возмутился, что она сохранила должность, и отметил при этом, что причину знает только Туск.

Я считаю, что она ужасный руководитель Министерства национального образования. Она всех раздражает. <…> Любой, кто способен соединить все точки воедино, поймет, почему она осталась. Вот и все, — сказал Цвик.

Позже депутат извинился перед Туском и Новацкой. Он заявил, что речь на дебатах шла исключительно о политических вопросах. По словам Цвика, его не удивило решение оставить министра на посту, поскольку у нее «много успехов».

Также в Сети активно обсуждали видео, на котором Туск во время выступления одного из депутатов в парламенте полностью игнорирует происходящее и концентрирует внимание на Новацкой. Они о чем-то переговариваются, после чего премьер забирает у министра телефон и убирает в свой карман.

Ранее Туск заявил, что Польша находится не в послевоенном, а в предвоенном времени. По его словам, происходящее сегодня практически ежедневно ставит в тупик правительства и мировых лидеров.
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