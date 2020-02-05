Авиаотрасль Германии сталкивается с беспрецедентным вызовом — с проблемой падения пассажиропотока на внутренних рейсах. Экоактивисты, выступающие за отказ от самолётов в пользу поездов, громко заявляют об успехе: по их мнению, сработал эффект так называемого flight shaming — «самолётной травли», то есть осуждения людей, которые пользуются авиатранспортом. Однако реальные причины более прозаичны.

Данные об уменьшении числа пассажиров на внутренних перелётах обнародовала Ассоциация аэропортов Германии (ADV). Тенденция была зафиксирована ещё в августе 2019 года: тогда падение составило 3,2%. В сентябре показатель увеличился до отметки 6,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а в ноябре — до 12%. Данные за декабрь ещё не опубликованы, однако эксперты говорят, что они останутся, как минимум, на уровне последнего осеннего месяца.

Сторонники «зелёной повестки» связывают процесс падения пассажиропотока с результатами деятельности климатического движения Fridays for Future (FFF). Его возглавляет 17-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг, получившая мировую известность после речи с трибуны ООН в Нью-Йорке. Её единомышленники в Германии выступают за снижение выбросов углекислого газа и с сентября проводят масштабные акции протеста в разных городах страны. В числе их требований — отказ от авиаполётов, как минимум, на короткие расстояния в пользу поездов, чтобы снизить негативное влияние воздушного транспорта на окружающую среду.

Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Парадоксально, но среди немецких политиков концепция находит понимание: они не только поддерживают подобные идеи, но и развивают их. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила доступ к документам парламентской группы «Зелёных», которые призывают к масштабным инвестициям в железнодорожное сообщение, чтобы со временем оно смогло заменить авиаперевозки. Это, естественно, вызывает живой отклик у интересантов: ж/д компания Deutsche Bahn — монополист в своей отрасли — предлагает ежегодно вкладывать €3 млрд в развитие полотна, мотивируя это необходимостью сократить время сообщения между крупными городами.

Цель «Зелёных» — довести время поездки из пункта А в пункт В до четырёх часов не только внутри Германии, но и за её пределами. Также предлагается пустить дополнительные поезда и попробовать устранить проблему сбоя графика: как и в России, в Германии поезда нередко опаздывают, или вместо скоростного состава ICE на маршрут ставят обычный. Кроме того, согласно предложению, железнодорожникам будет положено снижение НДС с 19% до 7% и льготные тарифы, в том числе на электроэнергию. Авиакомпании «Зелёные» наоборот хотят обложить дополнительными налогами.

Впрочем, несмотря на настойчивое желание экологов представить своей победой снижение показателей авиаперевозок на внутригерманских направлениях, в Ассоциации аэропортов Германии (ADV) уверяют : реальные причины носят экономический характер. Прежде всего, они связаны с проходившими в стране забастовками бортпроводников трёх авиакомпаний и с ростом цен на авиатопливо, из-за которых предприятиям пришлось оптимизировать программы полётов. В ассоциации также напомнили о банкротстве авиаперевозчика Air Berlin, которое оказало долгосрочный негативный эффект на отрасль. Представители ADV категорично подчёркивают, что flight shaming не имеет отношения к текущим проблемам рынка.

Действительно, пик забастовок пришёлся на ноябрь 2019 года, когда Ассоциация аэропортов Германии и зафиксировала максимальное снижение числа авиапассажиров на внутренних рейсах. Только за 7-8 ноября были отменены порядка 1300 рейсов флагманского перевозчика, что затронуло более 180 тысяч пассажиров.

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

На фоне турбулентности авиаотрасли Германии и повышения стоимости билетов из-за роста цен на топливо железнодорожное сообщение стало выглядеть более привлекательным. Открытие нового аэропорта Берлина из года в год откладывается, финансовое положение перевозчиков ухудшается, а ж/д монополист ФРГ наоборот усиливает свои позиции. В 2017 году почти одновременно с банкротством Air Berlin было объявлено о запуске высокоскоростной дороги Мюнхен-Берлин и закупке допсоставов. В долгосрочной перспективе даже без дополнительной господдержки ж/д сообщение внутри Германии станет более привлекательным, чем авиационное.