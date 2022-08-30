Финские таможенники на границе изымают евро у россиян Финские таможенники объяснили, почему отбирают евро у российских туристов.

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Финские таможенники изымают у возвращающихся на родину россиян евро. Департамент таможенного контроля Финляндии пояснил РБК, что запрет вызван санкциями Евросоюза. При этом исключение распространяется только на дипломатов.

Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России, — сообщили РБК в ведомстве.

Ранее о том, что финские таможенники изымают евро у россиян, сообщила «Фонтанка». Издание отмечает, что сотрудники таможни также сказали мужчине, что изымают деньги не навсегда и предложили передать их кому-то въезжающему в Финляндию или оставить на хранение на границе и затем получить при повторном въезде. Максимального срока хранения денег на таможне нет, как и нижнего порога для изъятия, все происходит на усмотрение таможенников.

В апреле Евросоюз запретил российским и белорусским фурам въезжать и передвигаться по всей территории ЕС, однако Россия не пошла за зеркальный ответ, таким образом позволяя европейским грузовикам продолжать работу в РФ. Это решение приняли после того, как власти ЕС ввели в действие пятый санкционный пакет против России из-за событий на Украине.