https://static.news.ru/photo/f80e6094-65f3-11ea-8ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair приняла решение отменить все рейсы в Россию до 31 марта в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции.

В связи с ситуацией (касающейся COVID-2019. — NEWS.ru) мы отменяем рейсы в Данию и Норвегию на 17–31 марта, Россию на 16–31 марта, Польшу на 15–31 марта и Прагу на 16–31 марта, — приводит РИА Новости сообщение перевозчика.

Finnair является единственной финской авиакомпанией, осуществляющей рейсы в Санкт-Петербург, также самолёты перевозчика выполняют до 28 рейсов неделю в Москву, где компания работает совместно с «Аэрофлотом».

Как сообщал NEWS.ru, 14 марта Росавиация уведомила авиакомпании РФ о временных ограничениях пассажирского сообщения с Евросоюзом, Норвегией и Швейцарией в связи с распространением коронавируса.

Количество инфицированных COVID-2019 в мире неуклонно растёт и, по последним данным, уже превысило 147 тысяч человек. В России к 14 марта было выявлено 53 случая заболевания.