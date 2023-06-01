Финляндия продлит ограничения на въезд для россиян

Фото: Игорь Петров/РИА Новости

Новое правительство Финляндии сохранит ограничения на въезд в страну для российских туристов, сообщает издание Yle со ссылкой на заявление председателя победившей в парламентских выборах Национальной коалиционной партии Петтери Орпо. По его словам, это очевидная и ожидаемая мера.

Очевидно, что ограничения на въезд сохранятся, — сказал Орпо.

Ограничения, введенные Финляндией в 2022 году, должны были прекратить действие вместе с действующим правительством.

Ранее финские власти обвинили Россию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, заморозив в апреле по предписанию Центробанка счета финских дипмиссий. По словам властей, дипломаты не получили дополнительных разъяснений по этому вопросу, а также ответа на ноту от 4 мая. В дипмиссии уточнили, что ни власти Финляндии, ни МИД страны не ограничивали предоставление банковских услуг российским представительствам и не замораживали их счета.

30 мая посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД России, где ему сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта.