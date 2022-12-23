Финляндия попросила МИД России обеспечить безопасность посольства в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Посольство Финляндии в Москве

Финляндия обратилась в МИД России с просьбой обеспечить безопасность посольства и его сотрудников в Москве, сообщает газета Helsingin Sanomat. Это произошло после того, как неизвестные закидали кувалдами диппредставительство в Кропоткинском переулке.

По информации СМИ, представитель финской дипмиссии встретился с сотрудниками МИД России после инцидента.

К настоящему моменту нет официальной информации о том, с чем связан этот шаг неизвестных и чем он вызван. Однако Telegram-канал «Медный всадник» пишет, что акция стала ответом на «провокации на российские диппредставительства в Финляндии».

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что жители Хельсинки демонстративно сожгли флаг РФ 6 декабря по случаю Дня независимости Финляндии. В связи с этим ведомством был принят дипломатический демарш в отношении Финляндии. Представители МИД России назвали эти действия недопустимым актом надругательства и призвали привлечь поджигателей флага к ответственности.