Финляндия начнет отказывать в предоставлении убежища на границе

Фото: Игорь Петров/РИА Новости

Очередь из автомобилей на границе России с Финляндией

Финляндия намерена изменить процедуру предоставления убежища, чтобы была возможность отказывать соискателям прямо на границе с Россией, сообщает издание Iltalehti со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Риитты Копонен. Согласно новой процедуре, власти уже на границе смогут оценить, является ли заявление о предоставлении убежища необоснованным.

Министерство внутренних дел готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию заведомо необоснованных лиц, ищущих убежища, на внешних границах ЕС, — заявила Капонен.

В настоящее время заявления всех лиц, ищущих убежища, рассматриваются в обычном порядке, который длится максимум шесть месяцев.

Заявления просителей убежища, подозреваемых в необоснованности, будут обрабатываться в ускоренном порядке в течение максимум четырех недель. Пограничная процедура будет использоваться только на внешних границах ЕС, то есть на границе между Финляндией и Россией, но не на границе со Швецией.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен признала, что западные санкции вредят простым россиянам, но заявила, что у Хельсинки нет выбора. Она также считает, что россияне «осознают» вынужденность этой меры.

16 сентября Хельсинки ввел запрет на въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза и члены их семей.