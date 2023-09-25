МИД Финляндии признал вред западных санкций для простых россиян Глава МИД Финляндии признала вред западных санкций для простых россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава финского МИД Элина Валтонен признала в интервью газете The Washington Post, что западные санкции вредят простым россиянам, но заявила, что у Хельсинки нет выбора. Она также считает, что россияне «осознают» вынужденность этой меры.

Да, санкции вредят обычным людям. А в такой стране, как Россия, можно легко сказать, что это, возможно, несправедливо <…> Но я не думаю, что у нас есть выбор, — отметила она.

По мнению главы финской дипломатии, россияне осознают, что нужно платить из-за ситуации, которая развернулась вокруг Украины.

Валтонен уверена, что без европейской помощи Киеву «возможно, Украины не было бы уже», а Москва стала бы очень сильной, что невыгодно соседним странам.

16 сентября Хельсинки ввел запрет на въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза и члены их семей.

В ответ финский журналист заявил, что эта мера приведет к «смерти» для приграничных районов Финляндии, которые во многом зависели от денег российских туристов. Он напомнил, что еще несколько дней назад МИД Финляндии высказался об отказе выполнять рекомендации Евросоюза о запрете на въезд машин с российскими номерами, но вскоре поменял мнение.