Финский журналист оценил запрет на въезд в страну авто из России Финский журналист Хейсканен предрек «смерть» приграничных районов страны

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Принятием решения о запрете на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, Финляндия наносит удар по собственной экономике, заявил в беседе с «Царьградом» общественный деятель, почетный член объединения «Свободные журналисты Финляндии» Кости Хейсканен. Он подчеркнул, что подобная мера означает «смерть» для приграничных районов страны, которые во многом зависели от денег российских туристов.

Теперь полностью приграничные регионы умрут. Дело в том, что хоть какая-то «подпитка» была от тех, кто приезжал, транзитников, — отметил журналист.

Он напомнил, что еще несколько дней назад МИД Финляндии высказался об отказе выполнять рекомендации Евросоюза о запрете на въезд машин с российскими номерами. Однако затем власти страны совершили разворот в этом вопросе на 180 градусов.

Если еще минуту до этого Финляндия сказала, что не будет, то теперь Финляндия все-таки будет, <...> то бишь Финляндия опять махнула, как лиса, хвостом, и опять обманула, — заявил Хейсканен.

Как уточняет издание, согласно решению Хельсинки, все машины с российскими госномерами должны быть вывезены из Финляндии или перерегистрированы в стране до 16 марта 2024 года.

Хельсинки ввел запрет на въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами соответствующее ограничение вслед за Эстонией, Латвией и Литвой. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза и члены их семей.