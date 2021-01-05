Финляндия до 9 февраля продлила ограничения на въезд

https://static.news.ru/photo/6b8b5f9e-5104-11eb-9cca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jfk/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Власти Финляндии приняли решение продлить до 9 февраля введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на границе для ряда стран, в том числе и для России. Кроме того, вернулись снятые ранее ограничения для въезда в страну из Южной Кореи и Японии.

Пандемия коронавируса продолжается, в связи с чем решение об ограничениях на границе необходимо продлить до 9 февраля, — цитирует ТАСС сообщение финского кабмина.

В настоящее время въезд в Финляндию из России разрешён только для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств (рождении ребёнка, серьёзной болезни близкого родственника, собственной свадьбы).

Кроме того, разрешено движение по сухопутной границе между Финляндией и Швецией. Существует также возможность поездок по необходимости по финско-норвежской сухопутной границе. Кроме того, работать в Финляндии можно без прохождения 10-дневного карантина всем прибывшим из Эстонии.

Как писал NEWS.ru, власти Филиппин запретили до 15 января въезд в страну из шести государств на фоне активно распространяющегося нового штамма коронавирусной инфекции. Манила объявила о закрытии границ с Бразилией, Индией, Иорданией, Норвегией, Португалией и Финляндией. До 8 января Филиппины принимают пассажиров из вышеуказанных стран, однако всех прибывающих обяжут находиться на карантине в течение 14 дней вне зависимости от результатов тестов на COVID.