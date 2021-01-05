Филиппины закрыли границы с шестью странами из-за нового штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/5119dc9e-501e-11eb-8133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Филиппин запретили въезд в страну из шести государств на фоне активно распространяющегося нового штамма коронавирусной инфекции. Манила объявила о закрытии границ с Бразилией, Индией, Иорданией, Норвегией, Португалией и Финляндией.

Канцелярия президента по совместной рекомендации Министерства здравоохранения и МИД включила Португалию, Индию, Финляндию, Норвегию, Иорданию и Бразилию в число стран/юрисдикций, на которые распространяются ограничения на поездки. В связи с этим иностранным пассажирам, прибывающим из этих стран или находившимся в них в течение 14 дней перед прибытием на Филиппины, запрещается въезд с 00:01 по времени Манилы 8 января (19:01 мск 7 января. — NEWS.ru) до 15 января 2021 года, — цитирует РИА Новости сообщение офиса представителя президента страны.

Отмечается, что до 8 января Филиппины принимают пассажиров из вышеуказанных стран, однако всех прибывающих обяжут находиться на карантине в течение 14 дней вне зависимости от результатов тестов на COVID.

На территории Филиппин с начала пандемии коронавируса было выявлено 480 случаев заражения, жертвами инфекции стали 9,3 тысячи человек, вылечились 449 тысяч пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Филиппин приняли решение закрыть границы с США на фоне распространения нового штамма COVID-19 в мире. Иностранцы, которые въезжают на Филиппины из США или были в Америке в течение последних 14 дней, не смогут попасть на территорию страны с 3 января. Ограничения продлятся до 15 января.