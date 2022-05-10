Финансист назвал последствия для Европы после отказа от нефти из России Финансист Галактионов назвал последствия для Европы после отказа от нефти из России

Фото Gazprom/Global Look Press

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов рассказал, что отказавшись от российской нефти, Евросоюз пытается повлиять на Россию из-за ситуации на Украине. По словам эксперта, такой политический ход сделан только в ущерб экономике всех стран. Он добавил, что выгоду в этом случае получает лишь посредник, сообщает ПРАЙМ.

Российская нефть — это 25% нефтяного импорта ЕС, а по отдельным нефтепродуктам доля ещё выше. Например, дизельное топливо из РФ составляет до 70% импорта, — заявил Галактионов.

Специалист отметил, что помимо поиска более дорогой альтернативы российской нефти, европейским странам придётся перестраивать инфраструктуру, а также заново отрабатывать логистику поставок.

Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб ранее заявила в эфире немецкого телеканала NTV, что экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учётом «серьёзных негативных рисков всё может сложиться иначе». Она отметила, что если руководство ФРГ введёт эмбарго на российские энергоресурсы, то цены на товары и продукты могут вырасти ещё больше. Эксперт добавила, что на отрицательную динамику влияют и другие факторы, например, проблемы с поставками из Китая из-за коронавируса.