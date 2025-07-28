Пассажир самолета угрожал окружающим бомбой из-за Трампа

Самолет британской авиакомпании EasyJet был вынужден совершить экстренную посадку в шотландском городе Глазго из-за 41-летнего пассажира, угрожавшего взорвать бомбу, пишет The Sun. Отмечается, что пассажир был недоволен политикой президента США Дональда Трампа.

Я хотел отправить сообщение Трампу <...>, он в Шотландии, — кричал буйный пассажир.

По словам очевидца, нарушитель пригрозил окружающим наличием бомбы. В итоге трое мужчин скрутили агрессивного пассажира, его передали полиции после посадки. Никто не пострадал.

В момент происшествия Трамп был с визитом в Шотландии. Он прибыл в страну 25 июля и намерен провести там пять дней. Кроме того, американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба в стране и открыть третий.

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