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28 июля 2025 в 08:25

Пассажир самолета угрожал окружающим бомбой из-за Трампа

В Британии пассажир угрожал взорвать самолет из-за политики Трампа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет британской авиакомпании EasyJet был вынужден совершить экстренную посадку в шотландском городе Глазго из-за 41-летнего пассажира, угрожавшего взорвать бомбу, пишет The Sun. Отмечается, что пассажир был недоволен политикой президента США Дональда Трампа.

Я хотел отправить сообщение Трампу <...>, он в Шотландии, — кричал буйный пассажир.

По словам очевидца, нарушитель пригрозил окружающим наличием бомбы. В итоге трое мужчин скрутили агрессивного пассажира, его передали полиции после посадки. Никто не пострадал.

В момент происшествия Трамп был с визитом в Шотландии. Он прибыл в страну 25 июля и намерен провести там пять дней. Кроме того, американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба в стране и открыть третий.

Ранее пожилой музыкант из Санкт-Петербурга угрожал взорвать здание администрации города (Смольный) и губернатора Александра Беглова из-за отключения горячей воды. По данным источника, инцидент произошел вечером 2 июня. Пенсионер живет в Московском районе. Силовики задержали мужчину и отправили его в камеру.

Дональд Трамп
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