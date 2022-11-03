Фан-клуб дуче: в кабмин Италии вошли поклонники Муссолини Джордже Мелони придется доказывать в Брюсселе, что ее правительство не имеет ничего общего с неофашизмом

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

В четверг, 3 ноября, новый премьер Италии Джорджа Мелони отправляется с дебютным визитом в Брюссель. «Там она встретится с лидерами Евросоюза и попытается привлечь на свою сторону скептиков в высших эшелонах европейского истеблишмента, хотя пока и не надеется завести слишком много влиятельных друзей», — пишет Politico. Во многих столицах ЕС к главе итальянских правых относятся пока настороженно. Все дело в имидже партии «Братья Италии», которая не просто исповедует консерватизм и традиционализм, но имеет постфашистские корни. Масла в огонь подлила кадровая политика Мелони. Накануне в Риме принесли присягу так называемые младшие министры — они считаются членами итальянского правительства, но при этом не входят непосредственно в Совет министров. Как отмечает издание, в высшем руководстве страны получили работу многие поклонники Бенито Муссолини«. Теперь синьоре Мелони (к слову, она потребовала от подчиненных обращаться к ней по работе не иначе как в мужском роде — «синьор премьер-министр») предстоит убедить европейских коллег, что итальянские правые давно провели ребрендинг и «сдали фашизм в архив истории».

В течение последних нескольких месяцев Мелони пыталась изображать из себя умеренного и надежного партнера в международных отношениях, избавиться от имиджа ультраправой смутьянки, — признает Politico.

Но теперь ей приходится оправдываться за назначения в правительстве. Среди самых скандальных персон — 47-летний заместитель министра по вопросам инфраструктуры Галеаццо Бингами. По Сети вот уже лет шесть гуляет снимок, на котором он позирует в черной рубашке с нацистской свастикой на рукаве. Сам чиновник уверяет, что это была дурацкая шутка на его мальчишнике в далеком 2005 году, за которую он теперь испытывает «жгучий стыд». Однажды Бингами, не скрывая неприязни к мигрантам, запостил в соцсетях снимок на домофоне с именами жильцов муниципальных апартаментов в Болонье. Посыл был очевиден — мол, иностранцы наводнили страну. Когда юристу напомнили, что незаконно сливать персональные данные граждан, тот ответил, что ему «плевать на их приватность».

Фото: LaPresse / Roberto Monaldol/Global Look Press Джорджа Мелони со скандальным политиком Галеаццо Бингами, позировавшим со свастикой

СМИ бурно обсуждают и возвращение в правительство Клаудио Дуригона из антииммиграционной партии «Лига» (она вошла в коалицию с «Братьями Италии» как младший партнер). Политик, занимавший высокий пост в Министерстве экономики при Марио Драги, а теперь перешедший в Министерство труда, отличился тем, что предложил переименовать парк в городе Латина. Сейчас он носит имя двух отважных судей, посвятивших жизнь борьбе с мафией и убитых по заказу преступников. Однако до войны парк назывался в честь Арнальдо Муссолини, брата фашистского вождя. По мнению Дуригона, пришло время восстановить «историческую справедливость».

Новый младший министр образования Паола Фрассинетти в 2017 году засветилась на запрещенном марше в честь итальянских добровольцев — ветеранов СС на кладбище в Милане. А младший министр Аугуста Монтарули в свое время была сфотографирована во время «паломничества» в Предаппио (родной город Муссолини) в день его рождения в плотной толпе неофашистов с характерными знаменами.

Эти новости породили шутки о том, что под крылом Мелони собрался настоящий «фан-клуб дуче».

Вообще-то, пропаганда фашизма в Италии запрещена. Правда, закон, предусматривающий уголовное наказание за распространение фашистской и нацистской символики, а также за демонстрацию «римского салюта», был принят относительно недавно — в 2017 году. В Германии с этим все гораздо строже. Если бы там существовала могила Гитлера, то массовое паломничество к ней было бы невозможно вообразить. К тому же власти немецких (а также австрийских) городов сделали все, чтобы избавиться от любых напоминаний о фюрере. В частности, дом, где он родился в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в 2016 году было решено снести, дабы ни у кого даже соблазна не возникло устроить там место поклонения. Зато в Предаппио, где родился и похоронен Муссолини, свободно продаются сувениры с его изображением, в том числе футболки с надписью «Я люблю дуче». На кладбище Сан-Кассиано в фамильном склепе Муссолини лежат свежие цветы и перевязанные триколором пучки прутьев — те самые фасции, а трижды в год — в день рождения дуче, в день его смерти, а также в день знаменитого «похода на Рим» — крипта облачается в траур.

Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press Семейный склеп Муссолини каждый год притягивает «паломников» со всей Италии

Отношение самих итальянцев к Муссолини до сих пор двойственное. Во многих городах, особенно на юге Италии, в сувенирных лавках можно найти бюсты Муссолини, их продажа не запрещена. Даже в научном сообществе в Италии в конце XX века появилась плеяда исследований, в которых предпринимались попытки провести четкие различия между итальянским и немецким фашизмом, показать «умеренность» последнего. Писать и говорить об этом в Италии не запрещено, — рассказала NEWS.ru глава Центра итальянских исследований Института Европы РАН, автор Telegram-канала «Италия — Средиземноморье» Елена Алексеенкова.

Эксперт напомнила, что новый глава итальянского сената, в прошлом министр обороны Игнацио Ла Русса ещё в 2018 году с гордостью демонстрировал журналистам Corriere della sera свою коллекцию бюстов дуче и других фашистских «реликвий» и с гордостью говорил на камеру: «Все мы — наследники Муссолини».

К слову, Игнацио (чье второе имя — Бенито) наследник почти буквально: его отец был секретарем Национальной фашистской партии Муссолини. И хотя ее воссоздание запрещено Конституцией Италии, еще в 1946 году соратники расстрелянного вождя основали Итальянское социальное движение. В его молодежном крыле начинали карьеру и Ла Русса, и сама Мелони, а ее детище «Братья Италии», по сути, вышло из политической шинели постфашистской партии.

С точки зрения самих итальянских политиков, заявлять о том, что Муссолини действовал в национальных интересах Италии, вовсе не означает, что необходимо предпринимать какие-то конкретные политические шаги, аналогичные тому, что делал Муссолини. Более того, выступая с программной речью в парламенте, Мелони подчеркнула: расистские законы 1938 года — это «стыд, который останется с нами навсегда». В программе правых чётко зафиксировано противостояние любым формам расизма, антисемитизма и ксенофобии. Я думаю, что в ближайшее время все члены правительства будут делать максимум, чтобы снять с себя ярлык неофашистов, — уверена Елена Алексеенкова.

Действительно, сама Мелони не раз говорила, что в «генетическом коде „Братьев Италии“ не осталось ностальгирующих фашистов, расистов и антисемитов». В августе этого года, на пике предвыборной кампании она записала видеоролик с заверениями, что партия давно «сдала фашизм в архив истории». От симпатий к Муссолини Джорджа Мелони активно открещивается, хотя в юности хвалила его социальную программу. При этом Мелони наотрез отказалась сдавать в архив противоречивую эмблему «Братьев Италии» — трехцветное пламя с ленточкой на плашке. В плашке многие видят символ гроба Муссолини, ленточка трактуется как траурная повязка, а само пламя — как поминальная свеча, оберегающая дух дуче.

Новое правительство едва приступило к работе, как тут же попало под шквал критики за то, что позволило фанатам Муссолини с размахом отметить столетие его «похода на Рим» 1922 года. В празднованиях, которые продолжались с 27 по 30 октября и по традиции завершились в фамильной крипте, приняли участие около 2000 человек. Зато МВД страны в те выходные дни занималось разгоном незаконного рейва в заброшенном кампусе города Модена по случаю Хеллоуина.

Этот фон создает больше проблем для Италии на международной арене, нежели внутри страны, — считает профессор политологии Университета Суррея, специалист по итальянской политике Даниэле Альбертацци. — Теоретически Мелони действительно дистанцировалась от фашизма, однако скандальные эпизоды действительно имеют место, они не раздуты. Я думаю, новому премьеру придется приложить больше усилий, чтобы пресекать их в будущем, иначе это ей навредит.

Фото: Tomislav Georgiev/XinHua/Global Look Press Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит непростой разговор с гостьей из Рима

Накануне сентябрьских выборов в Италии председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла коллег: мол, приход к власти правых в Риме угрожает подорвать демократические стандарты во всей Европе. Теперь Мелони летит в Брюссель, чтобы встретиться лично и с фон дер Ляйен, и с председателем Европарламента Робертой Метсолой, и с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. «В свою первую зарубежную поездку после вступления в должность Мелони решила отправиться в самое сердце Европейского союза — Брюссель, а не в Венгрию или какую-то другую страну, где у власти находятся ее единомышленники — правые. Такая поездка — сама по себе послание», — заключает Politico.