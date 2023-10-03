Евросоюз большое не может поставлять вооружение Украине, поскольку этим ставит под угрозу собственную безопасность, пишет газета Politico со ссылкой на одного из европейских чиновников. Он отметил, что при сохраняющейся высокой политической и общественной поддержки Украины, страны ЕС не могут оставить себя без средств защиты.