Евросоюзу предрекли поражение в споре с Польшей

Евросоюз проиграет в споре с Польшей по вопросу верховенства права. Такое мнение высказал журналист британского издания The Telegraph Мэтью Линн.

Ранее польский Конституционный суд подтвердил превосходство конституции страны над законодательством Европейского союза. Это произошло на фоне нескольких вердиктов суда ЕС, осудившего действия властей страны. Решение КС Польши госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал атакой на ЕС. Он также допустил выход Варшавы из ЕС. В свою очередь глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что руководство Польши «играет с огнём».

По мнению Мэтью Линна, раз польский суд решил отвергнуть приоритет европейских законов над собственными, страна взяла курс на столкновение с Еврокомиссией.

Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить её повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет, — подчеркнул журналист.

Линн подчёркивает, что Евросоюз может «загнать Польшу палкой в общий строй», однако проблема чревата тремя серьёзными опасностями: ЕС пока не справился с пандемией коронавируса, в Германии нет нового правительства, а исход выборов президента Франции в 2022 году неясен.

Кроме того, Линн убеждён, что Евросоюз переоценивает воздействие финансовых угроз. В сложившейся ситуации Брюссель явно переигрывает, как в истории с Брекзитом, рассчитывая, что Варшава испугается и пойдёт на компромиссы.

Жёсткий «Полексит» создаст колоссальные трудности. ЕС по-прежнему очень популярен среди польских избирателей. Но ЕС затевает драку, в которой он проиграет. И в отдаленной перспективе он вполне может потерять Польшу, — резюмирует Мэтью Линн.

Ранее читатели немецкого журнала Der Spiegel предложили исключить Польшу из состава Евросоюза. По их словам, страна является «одним из самых злостных нарушителей спокойствия». Так они прокомментировали спор властей Польши и ЕС о верховенстве национального права.