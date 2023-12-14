Евросоюзу предложили искать средства для Украины вне бюджета ЕС Орбан: Венгрия не поддержит начало переговоров по вступлению Украины в ЕС

Фото: president.gov.ua

Венгрия не поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Виктор Орбан. Вопрос принятия Киева можно поднимать, когда он выполнит все необходимые условия, подчеркнул политик. По его словам, которые приводит ТАСС, Будапешт также выступает против передачи долгосрочной финансовой помощи Киеву из бюджета организации.

Сейчас нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной [о вступлении в сообщество]. <...> Средства для краткосрочной помощи Украине есть в бюджете ЕС, средства для долгосрочной помощи надо найти вне бюджета, — уточнил политик.

Ранее Венгрия выразила готовность снять свое вето на предоставление финансовой помощи ЕС Украине в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. При этом он подчеркнул, что членство Украины в блоке остается красной линией.

Сейчас Венгрия препятствует увеличению долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включающего €50 млрд финансовой помощи Украине. При этом, если ЕС считает необходимым финансировать Украину из исправленного бюджета ЕС, это делает обе темы взаимосвязанными, отметил Орбан. Советник также добавил, что Венгрия предпочла бы выделение помощи на один год без изменений в бюджете ЕС.