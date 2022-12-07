Евросоюз выделил белорусской оппозиции €25 млн

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЕС выделил €25 млн на «развитие гражданского общества» и поддержку «демократических устремлений» в Белоруссии, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Средства утвердили в рамках финансирования программы EU4Belarus, которая обеспечит 450 стипендий для белорусских активистов и приглашение в ЕС «по обмену» для 500 человек. Деньги в частности направят организациям, отстаивающим «демократию и права человека».

Еврокомиссия утвердила финансирование программы EU4Belarus на уровне €25 млн. Программа направлена на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов и преподавателей вузов, — говорится в сообщении.

На фоне беспорядков в 2020 году, начавшихся в республике после объявления о победе Александра Лукашенко на очередных президентских выборах, в ЕК рассматривали возможность выделения белорусской оппозиции до €3 млрд.

Ранее в ЕС решили увеличить бюджет программ сотрудничества с Украиной и Молдавией за счет средств, предназначавшихся для развития партнерства с Россией и Белоруссией.

Лукашенко в феврале заявил, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская задолжала одному из госпредприятий $15 тысяч. Глава республики признавался, что ему непонятно, почему лидер белорусской оппозиции не может отправить деньги по почте.